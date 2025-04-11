Джорджеску заявил, что НАТО начнет третью мировую войну из Румынии

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску высказал мнение, что его страна может стать ключевым звеном в начале Третьей мировой войны, если НАТО решит действовать из Румынии.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он отметил, что такой сценарий вовлечёт не только Европу, но и США.
По его словам, Румыния, несмотря на отсутствие собственных интересов в этом конфликте, оказывается втянутой в подобные события из-за своей стратегической ценности для НАТО.
Джорджеску подчеркнул, что Румыния имеет длинную границу с Украиной и располагается в географически удобном месте. Более того, она играет важную роль в контроле Черного моря и в обеспечении доминирования на Балканах.
Между тем глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО в формате «коалиции желающих» обсуждают отправку войск на Украину после перемирия.