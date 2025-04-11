В Красноярском крае впервые за долгое время состоится шествие «Бессмертного полка»

В этом году в Красноярском крае акция «Бессмертный полк» пройдет в обычном очном формате на улицах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Котюков:
«Возобновляем добрую традицию! 9 мая жители с портретами родственников-фронтовиков могут присоединиться к торжественной колонне. В Красноярске “Бессмертный полк” проведем на правобережье от мемориала “Красноярск — город трудовой доблести”. Именно здесь в военные годы круглосуточно ковали Победу», — рассказал губернатор.
Сопровождать шествие по всему краю будут «Волонтеры Победы». Михаил Котюков поручил организаторам предусмотреть точки с горячим питанием и «солдатской» кашей.
Напомним, в последние годы «Бессмертный полк» проходил только онлайн. Традиционные шествия отменяли не только в Красноярске, но и по всей России: сначала из-за коронавируса, а затем — «из соображений безопасности».
В Красноярске раньше мероприятия в День Победы всегда проводили на площади Революции, но она второй год закрыта из-за строительства метро, поэтому теперь местом торжеств выбран Красраб. А митинг запланирован на обновленной площади Победы. Также 9 мая после масштабной реконструкции откроется музей «Мемориал Победы».