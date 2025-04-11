В Красноярском крае впервые за долгое время состоится шествие «Бессмертного полка»

В Красноярске раньше мероприятия в День Победы всегда проводили на площади Революции, но она второй год закрыта из-за строительства метро, поэтому теперь местом торжеств выбран Красраб. А митинг запланирован на обновленной площади Победы. Также 9 мая после масштабной реконструкции откроется музей «Мемориал Победы».