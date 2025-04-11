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Алиев призвал бюрократов ЕС не вмешиваться в дела Азербайджана

Президент отметил попытки ЕС финансировать разные сегменты азербайджанского общества.

Источник: Аргументы и факты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство попытками Евросоюза оказывать влияние на внутренние дела страны, заявив, что подобное вмешательство недопустимо.

При этом он подчеркнул, что Баку открыт к сотрудничеству с европейскими структурами, включая Европейскую комиссию, но исключительно при условии уважения суверенитета и национальных интересов Азербайджана.

Алиев обратил внимание на действия ЕС, направленные на финансирование различных сфер внутри страны, в том числе работу с молодежью, что он охарактеризовал как попытки манипулировать общественным сознанием. Он также заявил, что некоторые представители европейских институтов, в частности из Брюсселя и Страсбурга, оторваны от реальности и ошибочно полагают, будто окружающие стремятся соответствовать их представлениям и стандартам.

Глава государства выразил готовность к партнёрству и добрососедским отношениям, при условии отказа от давления и навязывания чуждых обществу ценностей.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передаст США факты незаконной работы американского Агентства по международному развитию (USAID).