Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство попытками Евросоюза оказывать влияние на внутренние дела страны, заявив, что подобное вмешательство недопустимо.
При этом он подчеркнул, что Баку открыт к сотрудничеству с европейскими структурами, включая Европейскую комиссию, но исключительно при условии уважения суверенитета и национальных интересов Азербайджана.
Алиев обратил внимание на действия ЕС, направленные на финансирование различных сфер внутри страны, в том числе работу с молодежью, что он охарактеризовал как попытки манипулировать общественным сознанием. Он также заявил, что некоторые представители европейских институтов, в частности из Брюсселя и Страсбурга, оторваны от реальности и ошибочно полагают, будто окружающие стремятся соответствовать их представлениям и стандартам.
Глава государства выразил готовность к партнёрству и добрососедским отношениям, при условии отказа от давления и навязывания чуждых обществу ценностей.
Ранее сообщалось, что Азербайджан передаст США факты незаконной работы американского Агентства по международному развитию (USAID).