Алиев призвал бюрократов ЕС не вмешиваться в дела Азербайджана

Алиев обратил внимание на действия ЕС, направленные на финансирование различных сфер внутри страны, в том числе работу с молодежью, что он охарактеризовал как попытки манипулировать общественным сознанием. Он также заявил, что некоторые представители европейских институтов, в частности из Брюсселя и Страсбурга, оторваны от реальности и ошибочно полагают, будто окружающие стремятся соответствовать их представлениям и стандартам.