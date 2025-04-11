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FT: Посол США на Украине Бринк ушла из-за разногласий с Трампом и Зеленским

Посол США на Украине Бриджит Бринк оставляет свой пост на фоне нарастающих разногласий как с президентом Дональдом Трампом, так и с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Financial Times.

Источник: Life.ru

«По словам людей, знакомых с её решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Её уход также произошёл на фоне ухудшения её рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной её отказа от должности», — указано в публикации.

Источники добавили, что Бринк столкнулась с нарастающим давлением со стороны высокопоставленных чиновников в администрации Трампа. Они начали сомневаться в её готовности поддерживать их стратегию в отношении Украины.

Кроме того, издание сообщает о заметной напряжённости между Бринк и Зеленским. Украинские чиновники выразили недовольство из-за её критического отношения, особенно в вопросах антикоррупционной деятельности.

Как сообщал Life.ru, в Госдепе США отметили, что Бринк добилась хороших результатов на посту дипломата. О её дальнейших планах по работе не сообщили.