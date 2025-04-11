FT: Посол США на Украине Бринк ушла из-за разногласий с Трампом и Зеленским

«По словам людей, знакомых с её решением, посол США на Украине Бриджит Бринк уходит в отставку из-за усиливающихся политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Её уход также произошёл на фоне ухудшения её рабочих отношений с Владимиром Зеленским, хотя это не было причиной её отказа от должности», — указано в публикации.