FT узнала об увольнении второго по рангу генерала ВС КНР из-за коррупции

За последние годы подозрения в коррупции были предъявлены нескольким китайским министрами обороны. В июне прошлого года из Компартии Китая решили исключить Ли Шанфу и Вэя Фэнхэ. Первый занимал пост главы Минобороны страны в марте—октябре 2023 года, а второй был министром с марта 2018 по март 2023-го. У обоих были выявлены нарушения «политической и организационной дисциплины», что подразумевает совершение коррупционных преступлений.