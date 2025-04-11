FT узнала об увольнении второго по рангу генерала ВС КНР из-за коррупции

Председатель КНР Си Цзиньпин уволил из Народно-освободительной армии Китая (НОАК) второго по званию генерала Хэ Вэйдуна из-за коррупции, рассказали источники Financial Times (FT).
Хэ — младший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии (ЦВС, отвечает за общее управление армией Китая), главой которой является Си. По словам одного из источников, Хэ был задержан и отправлен на допросы. Он не присутствовал на последних мероприятиях, которые обычно посещают офицеры его уровня.
Генерала уволили через полгода после отстранение еще одного военного из ЦВС, Мяо Хуа, уволенного за «серьезные нарушения дисциплины» — это, как пишет FT, обозначает, что его проступки были связаны с коррупцией.
Эксперт по Китаю из Института изучения общественной политики Азии Нил Томас отметил, что увольнение генерала с одной из высших должностей в ЦВС — первое за почти 60 лет, с момента отставки генерала Хэ Луна в 1967 году.
«Тот факт, что Си Цзиньпин может уволить заместителя председателя ЦВС, показывает, насколько серьезно он относится к искоренению коррупции в армии. Си хочет превратить НОАК в эффективную боевую силу за пределами границ Китая, но также в полного слугу своей внутренней повестки дня», — считает эксперт. Он добавил, что на фоне геополитической напряженности, в частности торговой войны США и Китая, роль НОАК возросла.
За последние годы подозрения в коррупции были предъявлены нескольким китайским министрами обороны. В июне прошлого года из Компартии Китая решили исключить Ли Шанфу и Вэя Фэнхэ. Первый занимал пост главы Минобороны страны в марте—октябре 2023 года, а второй был министром с марта 2018 по март 2023-го. У обоих были выявлены нарушения «политической и организационной дисциплины», что подразумевает совершение коррупционных преступлений.
FT сообщала в ноябре, что действующий министр обороны Китая Дун Цзюнь (был назначен на эту должность в декабре 2023 года) находится под следствием в рамках более широкого расследования взяточничества в НОАК. Сейчас источники газеты говорят, что министр, вероятнее всего, в ходе расследования был оправдан.