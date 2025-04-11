Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя

В пятницу суд лондонского района Сазерк огласит приговор бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому в нарушении антироссийских санкций. Рассмотрение дела по существу стартовало 17 марта и продолжалось чуть более трёх недель.
По итогам процесса Дмитрий Овсянников был признан виновным по шести эпизодам, связанным с обходом санкционных ограничений, а также по двум пунктам, касающимся отмывания денежных средств. Заседание, на котором ему будет вынесен приговор, запланировано на 10:00 утра по местному времени (12:00 мск) и должно завершиться к 13:00 (15:00 мск), сообщили в суде.
Также в ходе этого заседания приговор огласят и брату экс-губернатора, Алексею Овсянникову, который был признан виновным в аналогичных правонарушениях. Оба подсудимых намерены присутствовать в зале суда лично. Супруга Дмитрия, Екатерина, была ранее оправдана по всем предъявленным обвинениям.
Напомним, Овсянников руководил Севастополем с июля 2016 года. Сначала он был врио губернатора, а после победы на выборах 2017 года стал губернатором. И занимал этот пост по июль 2019 года. После отставки перешел на должность заместителя министра промышленности и торговли РФ.