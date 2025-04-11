ФСБ обнародовала новые факты казней в лагере в Треблинке в годы ВОВ

ФСБ рассекретила архивные материалы о преступлениях нацистов в концлагере Треблинка, где в период с 1941 по 1944 год массово уничтожались мирные жители, в основном евреи, поляки и цыгане.
Советская контрразведка «Смерш» после освобождения лагеря в августе 1944 года начала расследование и аресты причастных к злодеяниям, включая охранников, многие из которых были бывшими советскими гражданами, прошедшими подготовку в учебных лагерях СС.
Согласно показаниям свидетелей и задержанных, ежедневно в Треблинку прибывали эшелоны с заключёнными, которых обманом заманивали обещаниями переселения, а затем уничтожали в газовых камерах, расстреливали, топили и убивали другими варварскими способами.
По оценкам одного из вахманов, за время его службы было истреблено более двух миллионов человек. Розыск нацистов и их пособников продолжался и после окончания войны.
Ранее региональное управление Федеральной службы безопасности рассекретило архивные документы, посвящённые деятельности партизанских отрядов и подпольных организаций в Крыму в годы Великой Отечественной войны.