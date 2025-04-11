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Госдеп призвал Россию освободить воевавшего на стороне ВСУ американца

7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.

Источник: АиФ Воронеж

Госдепартамент США заявил о намерении продолжать усилия по освобождению американского гражданина Стивена Хаббарда, который был осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Как подчеркнула руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, Вашингтон добивается освобождения Хаббарда, находящегося под арестом почти три года, а также других граждан США, которых считают незаконно удерживаемыми.

В октябре 2024 года Мосгорсуд назначил 72-летнему Хаббарду срок в шесть лет и десять месяцев колонии общего режима, засчитав время, проведенное в СИЗО с апреля 2022 года.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ценят решение России освободить осужденную по делу о государственной измене Ксению Карелину.