Госдеп призвал Россию освободить воевавшего на стороне ВСУ американца

Госдепартамент США заявил о намерении продолжать усилия по освобождению американского гражданина Стивена Хаббарда, который был осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Как подчеркнула руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, Вашингтон добивается освобождения Хаббарда, находящегося под арестом почти три года, а также других граждан США, которых считают незаконно удерживаемыми.
В октябре 2024 года Мосгорсуд назначил 72-летнему Хаббарду срок в шесть лет и десять месяцев колонии общего режима, засчитав время, проведенное в СИЗО с апреля 2022 года.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ценят решение России освободить осужденную по делу о государственной измене Ксению Карелину.