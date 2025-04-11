Планы Лондона и Парижа по отправке так называемых гарантийных сил на территорию Украины представляют собой подготовку к иностранной интервенции. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в комментарии РИА Новости.
Он подчеркнул, что в текущих условиях вопрос размещения миротворческих контингентов не актуален. По международной практике, такие миссии возможны лишь после достижения мирного соглашения или устойчивого прекращения огня — условий, которых, по его словам, в украинском конфликте пока нет.
Полищук также отметил, что киевские власти продолжают уклоняться от мирного диалога и игнорируют даже временные договорённости, включая мораторий на удары по энергетическим объектам. Он добавил, что переговоры по созданию западной «коалиции желающих», возглавляемой Францией и Великобританией, по сути являются прикрытием подготовки к внешнему вмешательству.
Ранее сообщалось, что всего шесть европейских стран заявили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия. Для большинства стран, входящих в «коалицию желающих», остается открытым вопрос о том, в чем конечная цель развертывания войск.