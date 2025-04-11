В МИД осудили обсуждение Лондоном и Парижем отправки миротворцев на Украину

Он подчеркнул, что в текущих условиях вопрос размещения миротворческих контингентов не актуален. По международной практике, такие миссии возможны лишь после достижения мирного соглашения или устойчивого прекращения огня — условий, которых, по его словам, в украинском конфликте пока нет.