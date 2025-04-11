NYT: США не рассматривают силовой вариант присоединения Гренландии

В Гренландии проживают 57 тыс. человек. Как уточнил другой собеседник издания, советники президента США Дональда Трампа обсуждали в том числе возможность использования рекламы и кампаний в соцсетях для влияния на общественное мнение на острове. Утверждается, что администрация США также рассматривает «финансовые стимулы» для жителей Гренландии, включая возможность замены $600 млн субсидий, которые Дания предоставляет острову, на ежегодный платеж на сумму около $10 тыс. на каждого жителя. Некоторые чиновники считают, что эти расходы можно компенсировать за счет доходов от добычи природных ресурсов Гренландии, в том числе редкоземельных металлов, меди, золота, урана и нефти.