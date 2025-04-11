Власти Пермского края назначили руководителя Фонда защиты прав дольщиков

Кандидатура гендиректора Фонда защиты прав граждан — участников строительства в Пермском крае определена, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на региональный Минстрой.
Со следующей недели к обязанностям приступает Андрей Коробов. Он в последние месяцы возглавлял ведомство в качестве «исполняющего обязанности».
Ранее фондом руководила Наталья Иващенко. С осени 2024 года она возглавила пермское отделение «Фора-Банка».
Фонд защиты прав дольщиков специализируется на урегулировании обязательств признанных банкротами застройщиков перед участниками долевого строительства. В частности, организация ведет деятельность по завершению строительства проблемных объектов.
Как сообщает издание, за последние 6 лет в крае из реестра проблемных объектов исключен 71 долгострой.