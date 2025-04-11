Посольство России в Эквадоре назвало запреты на въезд россиян незаконными

Спринчан отметил, что Россия указала на несоответствие ограничений соглашению о безвизовом въезде сроком до 90 дней, действующему между двумя странами. Он добавил, что конкретных претензий к туристам не предъявлялось. Однако, несмотря на обещание разобраться, министр не дала гарантий пересмотра уже принятых решений миграционной службы или принесения официальных извинений, сославшись на необходимость консультаций с главой МВД.