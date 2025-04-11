Посольство России в Эквадоре назвало запреты на въезд россиян незаконными

Российское посольство в Эквадоре обратилось к местному МИД с требованием снять ограничения на въезд для граждан РФ, зафиксированные в последние дни.
По словам посла Владимира Спринчана, министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд пообещала оперативно разобраться в ситуации и подчеркнула, что подобное отношение к гражданам дружественного государства недопустимо. Она также уточнила, что вопросы миграции находятся в ведении МВД.
Спринчан отметил, что Россия указала на несоответствие ограничений соглашению о безвизовом въезде сроком до 90 дней, действующему между двумя странами. Он добавил, что конкретных претензий к туристам не предъявлялось. Однако, несмотря на обещание разобраться, министр не дала гарантий пересмотра уже принятых решений миграционной службы или принесения официальных извинений, сославшись на необходимость консультаций с главой МВД.
По данным дипмиссии, за последние дни шесть россиян не были допущены в Эквадор, при этом двое других получили разрешение на въезд после вмешательства посольства и почетного консульства в Гуаякиле.
Ранее посол Эквадора в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес сообщил, что страна надеется установить прямое авиасообщение с Россией.