Axios: Иран предложит США временную ядерную сделку

После начала его второго президентского срока Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по ядерной сделке взамен той, из которой по его же инициативе США вышли в 2018 году. Тегеран согласился на переговоры только при посредничестве. Делегации двух стран встретятся 12 апреля в Омане. В этот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прямые переговоры с «высокопоставленным представителем» Ирана.