Политолог Пискорский допустил восстановление связей ЕС и РФ в любой момент

Он отметил, что в нынешней ситуации Европейский союз фактически оказался в позиции просителя, поскольку российская промышленность, в том числе горнодобывающая отрасль, уже переориентировалась на альтернативные рынки. Тем не менее, по мнению Пискорского, возвращение к сотрудничеству между ЕС и Россией возможно в любой момент.