Политолог Пискорский допустил восстановление связей ЕС и РФ в любой момент

Польский политолог Матеуш Пискорский выразил мнение, что восстановление экономических связей с Россией могло бы компенсировать негативные последствия от введённых США торговых пошлин, особенно для стран Европы. Об этом он заявил в статье для Myśl Polska.
Он отметил, что в нынешней ситуации Европейский союз фактически оказался в позиции просителя, поскольку российская промышленность, в том числе горнодобывающая отрасль, уже переориентировалась на альтернативные рынки. Тем не менее, по мнению Пискорского, возвращение к сотрудничеству между ЕС и Россией возможно в любой момент.
«Это вопрос политической воли. Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене», — подчеркнул эксперт.
Ранее экономист Антон Любич отмечал, что Евросоюзу, несмотря на жесткую риторику европейских политиков и продолжающееся давление на Москву в виде санкций, придется пересмотреть свою позицию в отношении России.