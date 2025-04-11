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Политолог Пискорский допустил восстановление связей ЕС и РФ в любой момент

Европейский союз фактически оказался в позиции просителя, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Польский политолог Матеуш Пискорский выразил мнение, что восстановление экономических связей с Россией могло бы компенсировать негативные последствия от введённых США торговых пошлин, особенно для стран Европы. Об этом он заявил в статье для Myśl Polska.

Он отметил, что в нынешней ситуации Европейский союз фактически оказался в позиции просителя, поскольку российская промышленность, в том числе горнодобывающая отрасль, уже переориентировалась на альтернативные рынки. Тем не менее, по мнению Пискорского, возвращение к сотрудничеству между ЕС и Россией возможно в любой момент.

«Это вопрос политической воли. Европа может в любой момент предложить России не перезагрузку, а просто возвращение к нормальным торговым отношениям, основанным на взаимовыгодном обмене», — подчеркнул эксперт.

Ранее экономист Антон Любич отмечал, что Евросоюзу, несмотря на жесткую риторику европейских политиков и продолжающееся давление на Москву в виде санкций, придется пересмотреть свою позицию в отношении России.