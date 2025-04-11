Лукашенко сказал, что немцы «поплыли» из-за США и англичан

Глава страны подчеркнул, что в Беларуси не забыли уроки Второй мировой войны, потому что не хотели забыть, а другие страны — хотели это забыть и забывают. Но в этом случае через экономику люди начинают понимать ценность восточного направления. И как он уверен, спустя небольшое время, они все поймут.