Лукашенко сказал, что немцы «поплыли» из-за США и англичан

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью МТРК «Мир» сказал, что немцы «поплыли» из-за США и англичан, пишет БелТА.
Так, глава страны заметил, что Германия и Польша забывают об уроках Второй мировой войны. И что все забылось и «ушел страх вместе с тем поколением, которое пришло к нам воевать». Лукашенко заметил, что в Германия ведет политику, которая навязывается расположенными западнее странами, в том числе, Англией, Соединенными Штатами Америки.
— И немцы поплыли, мягко говоря. Они забыли все, что было, — прокомментировал он.
При этом глава Беларуси заметил, что порой у немцев все же проскальзывает, что на Востоке им не место и воевать там они не должны — «к русским не пойдем». Однако эту просыпающуюся у внуков память Лукашенко назвал «воплями одинокого в пустыне».
Похожей белорусский лидер назвал и политику прибалтийских стран и Польши.
— Там мы положили сотни тысяч своих людей, 600 тысяч только в Польше — все забыто. Но это не забыто. Это их политика, — уверен он.
Глава страны подчеркнул, что в Беларуси не забыли уроки Второй мировой войны, потому что не хотели забыть, а другие страны — хотели это забыть и забывают. Но в этом случае через экономику люди начинают понимать ценность восточного направления. И как он уверен, спустя небольшое время, они все поймут.
— Нам меньше всего на это надо смотреть. Нам надо заниматься своими вопросами, своим делом, — резюмировал президент.