«Все для этого есть»: Путин выразил уверенность в скором решении вопроса с жильем в России

10 апреля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко. В ходе диалога российский лидер заявил о наличии всех необходимых ресурсов для кардинального решения жилищных вопросов в стране.
Глава государства подчеркнул, что текущие возможности позволяют добиться результатов, которых не удавалось достичь ни в царский, ни в советский период. Путин отметил, что в распоряжении России имеются современные технологии, налаженное производство строительных материалов, научный потенциал и эффективная организация процессов.
«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — указал президент.
Путин назвал жилищную проблематику одной из наиболее значимых для социального благополучия граждан. Особое внимание было уделено необходимости комплексного подхода к решению жилищных вопросов, который должен учитывать как текущие потребности населения, так и перспективы долгосрочного развития строительной отрасли страны.
«Мы опорный институт развития в жилищной сфере. Безусловно, жильё, Вы знаете, — это главный приоритет и потребность каждого человека, семьи, поэтому прежде всего мы сосредоточены на реализации жилищной политики. Мы занимаемся реализацией всех национальных целей, которые Вы обозначили», — согласился с главой государства Мутко.
В ходе беседы были рассмотрены ключевые направления деятельности «Дом.РФ», включая развитие ипотечных программ, вовлечение федеральных земель в хозяйственный оборот, механизмы проектного финансирования и создание мастер-планов городского развития. Президент выразил уверенность, что корпорация совместно с правительством сможет эффективно реализовать поставленные задачи в жилищной сфере.
Накануне Путин обратился с призывом более подробно объяснить ситуацию с ипотечным кредитованием гражданам. Он подчеркнул, что работа с клиентами требует особого внимания.
Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущий уровень продаж жилья в стране остается достаточным для поддержания девелоперской активности. Она отметила, что существующие объемы реализации позволяют застройщикам завершать как текущие проекты, так и начинать новые.