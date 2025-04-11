В Приморье 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде вручили орден Суворова

«Орден на знамени бригады — наша общая с вами заслуга. Это не только гордость, но и очень большая ответственность перед всей нашей великой Россией. Родина высоко оценила ратные действия 83-й десантно-штурмовой бригады. Желаю вам, чтобы и впредь все задачи выполнились на высоком уровне», — сказал генерал-майор.