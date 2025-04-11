В Приморье 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде вручили орден Суворова

83-я бригада дислоцируется в Уссурийске, и сегодня многие ее бойцы находятся на территории проведения специальной военной операции. Врио командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин лично прибыл в Приморье, чтобы прикрепить орден Суворова к Георгиевскому знамени соединения.
«Орден на знамени бригады — наша общая с вами заслуга. Это не только гордость, но и очень большая ответственность перед всей нашей великой Россией. Родина высоко оценила ратные действия 83-й десантно-штурмовой бригады. Желаю вам, чтобы и впредь все задачи выполнились на высоком уровне», — сказал генерал-майор.
Государственные награды были в торжественной обстановке были вручены военнослужащим бригады, отличившимся на СВО. В церемонии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко, который в завершение мероприятия передал бригаде партию бронежилетов «Тигр». Их отправят на фронт.