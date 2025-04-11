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Мэр Уфы поручил решить проблему трамвайных остановок на проезжей части

Он заявил, что они должны быть безопасными.

Источник: gorodufa.ru

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему с трамвайными остановками, которые находятся посреди проезжей части. Тема обсуждалась на совещании в формате «Транспортный час».

«Люди не должны попадать прямо на дорогу, выходя из трамвая, как это есть у нас сейчас в некоторых местах. Движение должно быть безопасным для всех», — заявил градоначальник.

По его словам, главы районов города должны проинспектировать инфраструктуру и организовать работу. В данный момент с учетом анализа определяется объем финансирования и график.

«Не откладываем, коллеги, начинаем прямо сейчас», — подчеркнул Мавлиев и поручил начальнику профильного управления Олегу Хмарину докладывать о выполнении поручения еженедельно.