Мэр Уфы поручил решить проблему трамвайных остановок на проезжей части

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил решить проблему с трамвайными остановками, которые находятся посреди проезжей части. Тема обсуждалась на совещании в формате «Транспортный час».
«Люди не должны попадать прямо на дорогу, выходя из трамвая, как это есть у нас сейчас в некоторых местах. Движение должно быть безопасным для всех», — заявил градоначальник.
По его словам, главы районов города должны проинспектировать инфраструктуру и организовать работу. В данный момент с учетом анализа определяется объем финансирования и график.
«Не откладываем, коллеги, начинаем прямо сейчас», — подчеркнул Мавлиев и поручил начальнику профильного управления Олегу Хмарину докладывать о выполнении поручения еженедельно.