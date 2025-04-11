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Лукашенко рассказал, как сыграл в хоккей в одной пятерке с Гретцки

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что ему доводилось играть в одной пятерке с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, когда тот приезжал в Беларусь в 2010-м.

Источник: Sputnik.by

В воскресенье капитан команды и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в поединке против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке.

сказал президент в интервью телеканалу «Мир», комментируя новый рекорд

Лукашенко также признался, что и Гретцки, и Овечкин вызывают у него гордость.

Это (Гретцки, чей дед родился на территории современной Беларуси — Sputnik) тоже наша дополнительная гордость. Один наш, и второй — наш.

сказал он

Гретцки приезжал в Беларусь в январе 2010-го, он был почетным гостем на Матче звезд КХЛ, который проходил в Минске.

Общаясь с журналистами, канадский хоккеист рассказал, что сыграл в хоккей вместе с президентом, а также с Михаилом Захаровым, который тогда был тренером олимпийской сборной страны.

Белорусские корни

Дед Гретцки Терентий родом из Беларуси. В начале XX века вместе с женой он переехал в Канаду, но спустя некоторое время его супруга с детьми вернулась на родину.

Дед будущего легендарного хоккеиста остался в Канаде. Через некоторое время он создал новую семью, в которой родился отец Уэйна Гретцки.

В Брестской и Гродненской областях Беларуси до сих пор проживают родственники хоккеиста.