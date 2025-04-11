В воскресенье капитан команды и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в поединке против «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.
Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке.
Лукашенко также признался, что и Гретцки, и Овечкин вызывают у него гордость.
Это (Гретцки, чей дед родился на территории современной Беларуси — Sputnik) тоже наша дополнительная гордость. Один наш, и второй — наш.
Гретцки приезжал в Беларусь в январе 2010-го, он был почетным гостем на Матче звезд КХЛ, который проходил в Минске.
Общаясь с журналистами, канадский хоккеист рассказал, что сыграл в хоккей вместе с президентом, а также с Михаилом Захаровым, который тогда был тренером олимпийской сборной страны.
Белорусские корни
Дед Гретцки Терентий родом из Беларуси. В начале XX века вместе с женой он переехал в Канаду, но спустя некоторое время его супруга с детьми вернулась на родину.
Дед будущего легендарного хоккеиста остался в Канаде. Через некоторое время он создал новую семью, в которой родился отец Уэйна Гретцки.
В Брестской и Гродненской областях Беларуси до сих пор проживают родственники хоккеиста.