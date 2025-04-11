Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск, но он ему нравится

«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится», — отметил Трамп.
Республиканец также рассказал, что приобрёл автомобиль Tesla по полной цене, хотя не испытывал в этом особой необходимости.
Ранее Трамп сообщил о планах расформировать Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавлял Маск. Это решение связано с законодательными ограничениями, позволяющими предпринимателю занимать государственную должность не более 130 дней. Отвечая на вопросы о последствиях этого шага, президент выразил уверенность, что руководители федеральных агентств смогут применять полученный опыт работы с DOGE в своей дальнейшей деятельности.