Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск, но он ему нравится

Ранее Трамп сообщил о планах расформировать Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавлял Маск. Это решение связано с законодательными ограничениями, позволяющими предпринимателю занимать государственную должность не более 130 дней. Отвечая на вопросы о последствиях этого шага, президент выразил уверенность, что руководители федеральных агентств смогут применять полученный опыт работы с DOGE в своей дальнейшей деятельности.