В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу по протоколу поприветствовал каждого из участников встречи рукопожатием.
Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств на встрече в Алматы обменятся мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудят перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.
Особое внимание министры уделят подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, планируется отдельная встреча глав МИД России и стран Центральной Азии.
Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД) создан решением Совета глав государств Содружества от 24 сентября 1993 года.
Члены СМИД — министры иностранных дел государств — участников Содружества.
На заседаниях СМИД участвуют исполнительный секретарь СНГ и постоянные полномочные представители государств.
В качестве наблюдателей с общего согласия членов СМИД могут участвовать министры иностранных дел других государств или лица, ими уполномоченные.