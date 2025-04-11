Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых государств стартовало в Алматы в узком составе.

Источник: Sputnik.kz

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу по протоколу поприветствовал каждого из участников встречи рукопожатием.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств на встрече в Алматы обменятся мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудят перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.

Особое внимание министры уделят подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, планируется отдельная встреча глав МИД России и стран Центральной Азии.

Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД) создан решением Совета глав государств Содружества от 24 сентября 1993 года.

Члены СМИД — министры иностранных дел государств — участников Содружества.

На заседаниях СМИД участвуют исполнительный секретарь СНГ и постоянные полномочные представители государств.

В качестве наблюдателей с общего согласия членов СМИД могут участвовать министры иностранных дел других государств или лица, ими уполномоченные.