Поставки техники и продовольствия. Генконсул Беларуси провел встречи в Архангельской области

«С министром агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ириной Бажановой рассмотрели вопросы взаимодействия по вопросам экспорта белорусского продовольствия, сотрудничества в сфере картофельного семеноводства, поставок автолавок для нужд потребкооперации региона. С и.о. министра транспорта области Юрием Поповым выработаны дополнительные решения по сервисному обслуживанию белорусской пассажирской техники, поставках мото- и велотехники белорусского производства. С министром экономического развития и промышленности Евгенией Шелюк рассмотрели итоги торгово-экономического сотрудничества за 2024 год, а также возможные направления по реализации инвестпроектов в Архангельской области», — рассказали в пресс-службе.