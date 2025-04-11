Поставки техники и продовольствия. Генконсул Беларуси провел встречи в Архангельской области

На встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским Николай Рогожник обсудил вопросы расширения взаимодействия в торгово-экономическом сфере, а также подготовку визита главы региона в Беларусь.
«С министром агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ириной Бажановой рассмотрели вопросы взаимодействия по вопросам экспорта белорусского продовольствия, сотрудничества в сфере картофельного семеноводства, поставок автолавок для нужд потребкооперации региона. С и.о. министра транспорта области Юрием Поповым выработаны дополнительные решения по сервисному обслуживанию белорусской пассажирской техники, поставках мото- и велотехники белорусского производства. С министром экономического развития и промышленности Евгенией Шелюк рассмотрели итоги торгово-экономического сотрудничества за 2024 год, а также возможные направления по реализации инвестпроектов в Архангельской области», — рассказали в пресс-службе.
Николай Рогожник также принял участие в пятом заседании рабочей группы по сотрудничеству между Архангельской областью и Республикой Беларусь. Оно прошло в Архангельске под руководством председателя концерна «Беллесбумпром» Александра Пшенного и заместителя председателя правительства Архангельской области Игоря Мураева. «Интерес у российских коллег вызвала белорусская пожарная техника, договорились продолжать сотрудничество по поставкам лифтового оборудования. Российские партнеры заинтересованы в привлечении белорусских строителей к осуществлению капитальных ремонтов жилфонда», — отметили в пресс-службе.
Также белорусский дипломат изучил ассортимент белорусских товаров в торговых сетях Архангельска.
Кроме того, белорусская делегация посетила ООО «Автоматика-Вектор» и целлюлозно-бумажные компании региона.