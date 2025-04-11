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Дипломат сообщил об итогах второго раунда переговоров между РФ и США

Второй раунд переговоров между РФ и США в Стамбуле продемонстрировал наличие политической воли у обеих сторон. Об этом рассказал турецкий дипломатический источник.

США и Россия настроены позитивно.

Второй раунд переговоров между РФ и США в Стамбуле продемонстрировал наличие политической воли у обеих сторон. Об этом рассказал турецкий дипломатический источник.

«Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли», — передает слова дипломата РИА Новости. Там добавили, что отмечается позитивный настрой и желание достичь результатов. По словам посла РФ в США Александра Дарчиева, встречи способствовали нормализации работы диппредставительств двух стран.

В Стамбуле 10 апреля завершились вторые переговоры между американской и российской делегациями, посвященные улучшению двусторонних отношений, включая банковское обслуживание дипломатических миссий и возобновление авиасообщения. Россию представлял Александр Дарчиев, который отметил, что главной целью встреч было преодоление «токсичного наследия» прошлых отношений и восстановление связей между странами.