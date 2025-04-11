Дипломат сообщил об итогах второго раунда переговоров между РФ и США

«Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли», — передает слова дипломата РИА Новости. Там добавили, что отмечается позитивный настрой и желание достичь результатов. По словам посла РФ в США Александра Дарчиева, встречи способствовали нормализации работы диппредставительств двух стран.