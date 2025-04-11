Губернатор Хабаровского края почтил память узников концлагерей

— Мы вспоминаем тех, кто прошёл ужасы Освенцима, Заксенхаузена, Равенсбрюка и других лагерей смерти, — отметил он. — Скорбим о 11 миллионах погибших и благодарим советских воинов, которые остановили эту бесчеловечную машину в 1945 году.