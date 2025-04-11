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Губернатор Хабаровского края почтил память узников концлагерей

В Международный день освобождения узников фашистских лагерей памяти предков отдали дань уважения и в Хабаровском крае.

Источник: Соцсети

11 апреля в мире вспоминают освобождение узников фашистских концлагерей — страшной страницы истории, в которой миллионы людей прошли через нечеловеческие страдания. В этот день губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона с особыми словами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Мы вспоминаем тех, кто прошёл ужасы Освенцима, Заксенхаузена, Равенсбрюка и других лагерей смерти, — отметил он. — Скорбим о 11 миллионах погибших и благодарим советских воинов, которые остановили эту бесчеловечную машину в 1945 году.

Глава региона подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы особенно важно помнить: народ не только выстоял, но и смог нанести сокрушительный ответный удар.

— В Хабаровском крае живут 49 человек, прошедших через ад концлагерей. Это — символы несгибаемого духа, — сказал губернатор.

По его словам, узники получают все меры поддержки наравне с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны: выплаты, льготы, социальную помощь.

— Но главное — не дать повториться ужасам прошлого, — подчеркнул Дмитрий Демешин. — Мы не позволим преступным идеям вновь поднять голову.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о важности защиты исторической правды:

«Мы продолжим жёстко противостоять попыткам переписать приговор нацистским палачам. Сделаем всё, чтобы не допустить распространения расистских идеологий».

В завершение губернатор добавил:

— Пусть 11 апреля остаётся не просто датой, а предостережением будущим поколениям.