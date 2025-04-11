МИД назвал условия для прямых переговоров с Киевом

«Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению действительно всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», — сказал он.
Однако, по словам дипломата, «поведение киевских властей показывает, что они к этому не готовы».
«Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров с российским руководством, который действует до сих пор», — подчеркнул Полищук.