Над Курской и Белгородской областями уничтожили 30 БПЛА. Военная операция, день 1143-й

08:36 Россия готова к дискуссиям по предложениям, предполагающим устранение первопричин украинского конфликта, сказал РИА Новости глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук:
«Они вышли из прямых переговоров с Россией, которые велись с конца февраля до середины апреля 2022 года. В сентябре 2022 года был принят указ президента Украины о самозапрете на ведение переговоров».
08:23 ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области, пишет ТАСС. По данным агентства, ВС РФ продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в курском приграничье.
08:13 Киев перевел в Одессу 60 дополнительных сотрудников военкомата из-за неудовлетворительных показателей мобилизации, выяснило РИА Новости:
«Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские. Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в первом квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек из Киевской области».
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08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников: 25 над Курской областью, пять над Белгородской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1143-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.