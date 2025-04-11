Над Курской и Белгородской областями уничтожили 30 БПЛА. Военная операция, день 1143-й

«Киевский режим продолжает усиливать мобилизационные мероприятия в тех регионах Украины, которые рассматриваются им как условно пророссийские. Так, в связи с неудовлетворительными показателями проводимой в первом квартале текущего года мобилизации в Одесской области, на территорию региона в начале апреля прибыли дополнительные силы из числа сотрудников ТЦК, 60 человек из Киевской области».