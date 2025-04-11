В Крыму отмечают 11-летие Конституции республики

Аксенов отметил, что этот праздник объединяет жителей. По его словам, День Конституции напоминает о ценностях свободы, народовластия, справедливости, равноправия, патриотизма и взаимного уважения. Именно это, как подчеркнул глава Крыма, жители региона отстаивали в 2014 году. Такие ценности отражены в Конституции. Они являются фундаментом развития российского Крыма.