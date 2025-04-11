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В Крыму отмечают 11-летие Конституции республики

Аксенов: в Крыму отмечают 11-летие Конституции республики 11 апреля.

Источник: Аксёнов З 82

В пятницу, 11 апреля, в Крыму отмечают 11-летие Конституции республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Сергей Аксенов.

«11 апреля мы отмечаем День Конституции Республики Крым», — написал он.

Аксенов отметил, что этот праздник объединяет жителей. По его словам, День Конституции напоминает о ценностях свободы, народовластия, справедливости, равноправия, патриотизма и взаимного уважения. Именно это, как подчеркнул глава Крыма, жители региона отстаивали в 2014 году. Такие ценности отражены в Конституции. Они являются фундаментом развития российского Крыма.

Конституция определяет нашу республику как демократическое, правовое и социальное государство в составе Российской Федерации.

отметил Аксенов

Глава Крыма добавил, что документ предоставляет всем живущим в республике народам равные права, а также широкий спектр мер социальной поддержки.

«Спасибо всем, кто своим самоотверженным трудом, своими знаниями, творчеством и профессионализмом способствуют развитию и процветанию нашей республики! С праздником, друзья!», — написал Аксенов.