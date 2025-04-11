Делегация из Киргизии прибыла в Петербург с рабочим визитом

Также были проведены переговоры с руководителем СПбГУ Николаем Кропачевым, посвящённые вопросам двусторонних отношений. Помимо этого, Эдиль Байсалов выступил перед студентами университета с открытой лекцией, рассказав о современных достижениях Киргизии и её тесной связи с Россией.