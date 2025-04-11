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Делегация из Киргизии прибыла в Петербург с рабочим визитом

Первый день визита был сосредоточен на вопросах культурного обмена и образования.

Заместитель председателя правительства Киргизии Эдиль Байсалов прибыл с официальным визитом в Петербург. Как сообщила пресс-служба Комитета по внешним связям города, первый день визита был сосредоточен на вопросах культурного обмена и образования.

Байсалов встретился с ректором Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе, где стороны обсудили возможные направления сотрудничества и обмен опытом между учебными заведениями двух стран.

Также были проведены переговоры с руководителем СПбГУ Николаем Кропачевым, посвящённые вопросам двусторонних отношений. Помимо этого, Эдиль Байсалов выступил перед студентами университета с открытой лекцией, рассказав о современных достижениях Киргизии и её тесной связи с Россией.