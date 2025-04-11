Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes

При этом белорусский президент сказал, что главное, что есть, это основа для того, чтобы люди были одеты, накормлены и защищены. Также есть все, чтобы перемещаться, строить, убирать улицы и т. д. Лукашенко признал, что в чем-то есть и отставание от западных государств, но дал не более пяти лет, чтобы его сократить.