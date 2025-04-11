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Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes

Лукашенко дает до пяти лет, чтобы догнать и перегнать Запад.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси и России перегонит Запад, пишет БелТА.

В интервью МТРК «Мир» белорусский лидер обратил внимание, что при должном укреплении технологического суверенитета Беларусь и Россия могут догнать и перегнать западные страны. Для этого, по словам Лукашенко, существует необходимость в усилении импортозамещения, технологического суверенитета и т. д. Е ще он заметил, что в Беларуси и России есть сырье и технологии.

— Пусть не самые передовые технологии (в чем-то не самые передовые), но они есть, — заметил он.

В качестве примера Лукашенко сказал, когда белорусский и российский автопромы опередят Запад.

— Ну, не на мерседесах поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем. У нас же есть компетенции и школы: «Москвич», «Жигули» и так далее, — прокомментировал глава республики.

Еще Лукашенко сказал, что в России стали делать неплохие автомобили. И добавил, что «телефоны эти мобильные, айпады и прочее» можно купить и в Китае. Но указал, что и сейчас здесь живут и теми же телефонами пользуются, что и на Западе.

При этом белорусский президент сказал, что главное, что есть, это основа для того, чтобы люди были одеты, накормлены и защищены. Также есть все, чтобы перемещаться, строить, убирать улицы и т. д. Лукашенко признал, что в чем-то есть и отставание от западных государств, но дал не более пяти лет, чтобы его сократить.

— В чем-то отстаем. Три, четыре, пять лет — если мы будем этим путем идти и смотреть на свое развитие экономики, мы их догоним и перегоним, — уверен президент.