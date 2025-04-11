Axios: спецпосланник Уиткофф отправился в Россию для встречи с Путиным

Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине. Если информация Axios верна, это будет третья встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина. До этого господин Уиткофф был в Москве 11 февраля и 13 марта. Другой источник Axios сообщил, что, если до конца апреля договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России.