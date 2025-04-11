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Axios: спецпосланник Уиткофф отправился в Россию для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Россию, сообщает Axios со ссылкой на источник, который знаком с расписанием поездок Уиткоффа. По данным издания, по прилете он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

Помимо источника, Axios подтверждает свое сообщение данными сервиса FlightRadar, согласно которым борт, на котором может находиться господин Уиткофф, направляется в сторону России. В Госдепартаменте США информацию не комментировали. Сообщений от российской стороны о визите Стива Уиткоффа не было.

Стив Уиткофф входит в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине. Если информация Axios верна, это будет третья встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина. До этого господин Уиткофф был в Москве 11 февраля и 13 марта. Другой источник Axios сообщил, что, если до конца апреля договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута, президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные санкции против России.