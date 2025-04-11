Денис Паслер поручил в кратчайшие сроки рассчитаться с зарплатными долгами перед бюджетниками

Поручил департаменту по труду и занятости населения определить точный объем задолженности и предпринять все необходимые меры, чтобы в короткие сроки рассчитаться с трудовыми коллективами. Задержка заработной платы — неприятный инцидент. Уверен, руководство департамента по труду и занятости не хотело бы испытывать такие трудности. Работники предприятий тоже не хотят.