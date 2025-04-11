Денис Паслер поручил в кратчайшие сроки рассчитаться с зарплатными долгами перед бюджетниками

Поручил департаменту по труду и занятости населения определить точный объем задолженности и предпринять все необходимые меры, чтобы в короткие сроки рассчитаться с трудовыми коллективами. Задержка заработной платы — неприятный инцидент. Уверен, руководство департамента по труду и занятости не хотело бы испытывать такие трудности. Работники предприятий тоже не хотят.
Кроме того, Денис Паслер возмутился уровнем подготовки муниципалитетов региона к отопительному сезону. Прошлой осенью более четверти — 28 из 94 — не смогли получить паспорта готовности к запуску тепла. Также на заседании обсуждались меры поддержки участников спецоперации. Предоставление им льгот потребует примерно 22 млрд рублей из областного бюджета.