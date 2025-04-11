МИД рассказал о переписке России и Украины через Белоруссию

Полищук поблагодарил Белоруссию за поддержание такого способа связи и подчеркнул, что Россия открыта к обсуждению предложений, учитывающих реалии российско-украинского конфликта и ведущих к устранению его первопричин. По его мнению, это основные условия начала прямых переговоров России и Украины.