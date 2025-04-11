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МИД рассказал о переписке России и Украины через Белоруссию

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства двух стран в Минске. Он рассказал, что в основном канал связи используется для обсуждения правовых и консульских вопросов.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Полищук поблагодарил Белоруссию за поддержание такого способа связи и подчеркнул, что Россия открыта к обсуждению предложений, учитывающих реалии российско-украинского конфликта и ведущих к устранению его первопричин. По его мнению, это основные условия начала прямых переговоров России и Украины.

В начале марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Минск лучшим местом для переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов организовать такое мероприятие с участием Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Однако он отказался выступать посредником в процедуре переговоров.