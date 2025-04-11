Алексей Текслер обсудил с компанией «Новапорт» инвестпроекты в аэропортах региона

На встрече обсуждался вопрос субсидирования региональных авиаперевозок, в софинансировании которых Челябинская область участвует с 2019 года. Алексей Текслер подчеркнул важность этих субсидий для обеспечения транспортной доступности, социально-экономического развития региона и туристических связей. Губернатор поручил миндортрансу рассмотреть возможность увеличения количества рейсов до Калининграда и Минеральных вод и проработать вопрос увеличения частоты рейсов по маршруту Челябинск — Минск до двух раз в неделю. В ближайших планах также осуществление полетов Челябинск — Сочи на самолетах большой вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала.