Алексей Текслер обсудил с компанией «Новапорт» инвестпроекты в аэропортах региона

Челябинская область активно поддерживает модернизацию аэропортов, понимая, насколько важна развитая инфраструктура для привлечения бизнеса и туристов. Текущие инвестиционные проекты обеспечат повышение качества обслуживания пассажиров.
Евгений Янкилевич подробно рассказал главе региона о текущем статусе запланированных работ по развитию авиационной инфраструктуры.
Один из ключевых проектов — строительство нового терминала международных авиалиний аэропорта Челябинска. Проект инициирован губернатором. В настоящее время идет предпроектная работа.
Также в ближайшее время «Новапорт» планирует масштабное благоустройство территории аэропорта Челябинска, включая асфальтирование, замену бордюров и озеленение.
В аэропорту Магнитогорска продолжается реконструкция аэродромного комплекса. Кроме того, проект строительства нового аэровокзала готов и вскоре будет направлен на экспертизу. Также планируется модернизация аэровокзального комплекса.
В январе председатель «ВЭБ.PФ» Игорь Шувалов сообщал о подаче заявок на строительство шести новых аэропортов в российских городах, в том числе в Магнитогорске. Общий объем инвестиций составит 376 млрд рублей.
Это города, в которых высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал.
В свою очередь Евгений Янкилевич отметил устойчивый рост Челябинской области, который требует развития аэропортовой инфраструктуры.
Реализация инвестпрограмм поможет решить задачу компании — увеличить пассажиропоток.
На встрече обсуждался вопрос субсидирования региональных авиаперевозок, в софинансировании которых Челябинская область участвует с 2019 года. Алексей Текслер подчеркнул важность этих субсидий для обеспечения транспортной доступности, социально-экономического развития региона и туристических связей. Губернатор поручил миндортрансу рассмотреть возможность увеличения количества рейсов до Калининграда и Минеральных вод и проработать вопрос увеличения частоты рейсов по маршруту Челябинск — Минск до двух раз в неделю. В ближайших планах также осуществление полетов Челябинск — Сочи на самолетах большой вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала.