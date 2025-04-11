Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин

«Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду», — сказал он на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.
Китайский лидер также призвал защищать международный порядок.
«В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя», — пояснил Си Цзиньпин.
По его словам, Китай никогда не полагался на чужую милость и не боялся необоснованного давления. Независимо от изменений внешней обстановки, Пекин сохранит уверенность, решимость и сосредоточится на собственных делах, добавил председатель КНР.
Конфликт США и Китая из-за пошлин
Глава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.
США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.
Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.