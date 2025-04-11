«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал министр.
Лавров: РФ видит желание США урегулировать конфликт на Украине
АЛМА-АТА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия видит, что у США, в отличие от Европы, есть желание вникнуть в первопричины конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц Содружества Независимых Государств.