Лавров: РФ видит желание США урегулировать конфликт на Украине

АЛМА-АТА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия видит, что у США, в отличие от Европы, есть желание вникнуть в первопричины конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц Содружества Независимых Государств.