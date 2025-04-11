Мэр Воронежа: в субботу скорректируем движение на Московском проспекте

Движение транспорта на Московском проспекте в Воронеже скорректируют утром субботы, 12 апреля. Сейчас подрядная организация завершает подготовительные мероприятия для дальнейшего ремонта надземного перехода у центрального автовокзала, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин.
На время выполнения работ для движения транспорта будет закрыт участок выделенной полосы, расположенный у основания перехода по направлению в центр города. Ограничения введут с 7:00 субботы. Для автомобилей будут доступны по две полосы в каждом направлении.
Зоны выполнения работ будут меняться, из-за чего участки, закрытые для движения, также скорректируют. В дальнейшем будут открыты крайние правые полосы для проезда, а участки возле разделительной полосы, напротив, закроют. Завершающим этапом станет закрытие участка выделенной полосы, который расположен у основания перехода по направлению из центра города.
Сергей Петрин отметил, что частичное перекрытие будет осуществляться поэтапно. За счет этого во время проведения работ для проезда постоянно будут функционировать суммарно четыре полосы.
Ранее глава города сообщал, что ремонт надземного перехода включает замену облицовки, окраску металлических элементов, а также ремонт покрытия пешеходной части и лестниц. Кроме того, по поручению губернатора Александра Гусева в честь 80-летия Великой Победы на переходе разместят праздничную символику.
Надземный переход закрыт для пешеходов со среды, 9 апреля. Завершить ремонтные работы планируют к 6 мая.