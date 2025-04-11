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В Ростове назначили нового главу ДИЗО

Ростовская область, 11 апреля 2025. DON24.RU. В Ростове новым директором Департамента имущественно-земельных отношений назначен Александр Шанько. Решение было принято на 32-м заседании городской Думы. Александр Шанько родился 28 апреля 1977 года.

В 1998 году окончил Южно-Российский гуманитарный институт с присвоением степени бакалавр — право. Трудовую деятельность он начал в этом же году секретарем Семикаракорского районного суда Ростовской области. С апреля 2000 года работал в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимость в Ростовской области, затем в главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области. С июня 2002 года Шанько работал в министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

Далее, с июля 2006 года по декабрь 2010 года, работал в аппарате Законодательного Собрания. Следующие 10 лет работал в министерстве имущественно-земельных отношений Ростовской области в должности заведующего сектором, затем начальником отдела правовой работы. С февраля 2020-го по июль 22 являлся заместителем директора департамента имущественно-земельных отношений Ростова. С июля 2022 года занимал должность директора по имущественно-земельному комплексу акционерного общества «Региональная корпорация развития».

«Александр Владимирович соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образования и стажа муниципальной службы для замещения должности директора. Обладает необходимыми профессиональными знаниями», — сказал глава Ростова Александр Скрябин.