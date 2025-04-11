В Ростове назначили нового главу ДИЗО

В 1998 году окончил Южно-Российский гуманитарный институт с присвоением степени бакалавр — право. Трудовую деятельность он начал в этом же году секретарем Семикаракорского районного суда Ростовской области. С апреля 2000 года работал в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимость в Ростовской области, затем в главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области. С июня 2002 года Шанько работал в министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.