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Взаимовыгодный шаг: эксперт прокомментировал присоединение Узбекистана к ЕАБР

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан нуждается в инвестициях, и подключение к ЕАБР — это расширение возможностей для кредитования республики в условиях, когда не так просто привлекать средства.

Источник: Sputnik.uz

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал Sputnik Узбекистан присоединение республики к ЕАБР.

По его словам, это финальная точка присоединения Узбекистана к Евразийскому банку реконструкции и развития. Это очень значимый шаг как для Евразийского банка реконструкции и развития, так и для Узбекистана.

Дело в том, что в последнее время мы видим снижение доли России, и все это тоже делается сознательно, чтобы снизить риски введения санкций в отношении Евразийского банка реконструкции и развития. Подключение к нему такой важной экономической страны-партнера России как Узбекистан — это в целом дружественный и взаимовыгодный шаг.

подчеркнул эксперт

Для проектов в Узбекистане появляются возможности для финансирования от дружественной организации, в которой республика является соучредителем.