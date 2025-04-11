Взаимовыгодный шаг: эксперт прокомментировал присоединение Узбекистана к ЕАБР

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал Sputnik Узбекистан присоединение республики к ЕАБР.
По его словам, это финальная точка присоединения Узбекистана к Евразийскому банку реконструкции и развития. Это очень значимый шаг как для Евразийского банка реконструкции и развития, так и для Узбекистана.
Дело в том, что в последнее время мы видим снижение доли России, и все это тоже делается сознательно, чтобы снизить риски введения санкций в отношении Евразийского банка реконструкции и развития. Подключение к нему такой важной экономической страны-партнера России как Узбекистан — это в целом дружественный и взаимовыгодный шаг.
Для проектов в Узбекистане появляются возможности для финансирования от дружественной организации, в которой республика является соучредителем.