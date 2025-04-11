Взаимовыгодный шаг: эксперт прокомментировал присоединение Узбекистана к ЕАБР

Дело в том, что в последнее время мы видим снижение доли России, и все это тоже делается сознательно, чтобы снизить риски введения санкций в отношении Евразийского банка реконструкции и развития. Подключение к нему такой важной экономической страны-партнера России как Узбекистан — это в целом дружественный и взаимовыгодный шаг.