В публикации South China Morning Post говорится, что дата встречи еще не определена, но готовность европейских лидеров приехать в Пекин говорит о многом. ЕС явно стремится наладить связи с Китаем, особенно на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Отмечается, что на охлаждение отношений между Евросоюзом и Штатами повлияла торговая политика Дональда Трампа и его позиция по украинскому вопросу.
СМИ сообщили о планах руководителей Евросоюза посетить Китай
Делегация Европейского союза планирует посетить Пекин. Ожидается, что председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедут в столицу Китая в июле, где обсудят проведение саммита ЕС — КНР. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на информированные источники.
Диана Потапова
Автор Новости Mail