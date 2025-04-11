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СМИ сообщили о планах руководителей Евросоюза посетить Китай

Делегация Европейского союза планирует посетить Пекин. Ожидается, что председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедут в столицу Китая в июле, где обсудят проведение саммита ЕС — КНР. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на информированные источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Решение провести встречу в Пекине обусловлено тем, что лидер КНР Си Цзиньпин «неохотно совершает поездки в Брюссель», поэтому представителям ЕС для обсуждения деталей саммита придется встретиться с ним в Китае, передает «Интерфакс».

В публикации South China Morning Post говорится, что дата встречи еще не определена, но готовность европейских лидеров приехать в Пекин говорит о многом. ЕС явно стремится наладить связи с Китаем, особенно на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Отмечается, что на охлаждение отношений между Евросоюзом и Штатами повлияла торговая политика Дональда Трампа и его позиция по украинскому вопросу.