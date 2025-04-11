СМИ сообщили о планах руководителей Евросоюза посетить Китай

В публикации South China Morning Post говорится, что дата встречи еще не определена, но готовность европейских лидеров приехать в Пекин говорит о многом. ЕС явно стремится наладить связи с Китаем, особенно на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами. Отмечается, что на охлаждение отношений между Евросоюзом и Штатами повлияла торговая политика Дональда Трампа и его позиция по украинскому вопросу.