Токаев ознакомился с работой нового торгово-логистического центра в Шымкенте

«Президент посетил современный торгово-логистический центр. Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай», — говорится в сообщении.
На строительство многофункционального складского комплекса площадью 24 тыс. кв. м было направлено Т14,8 млрд частных инвестиций.
«Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение», — отметили в Акорде.