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Токаев ознакомился с работой нового торгово-логистического центра в Шымкенте

Астана. 11 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил современный торгово-логистический центр Almaar Logistics, расположенный рядом с коридором «Западная Европа — Западный Китай», — сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Президент посетил современный торгово-логистический центр. Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай», — говорится в сообщении.

На строительство многофункционального складского комплекса площадью 24 тыс. кв. м было направлено Т14,8 млрд частных инвестиций.

«Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение», — отметили в Акорде.