Лукашенко и Шариф проводят переговоры в Минске

У нас сложились очень добрые отношения, как вы очень правильно, господин премьер-министр сказали, отношения семейные. Поэтому мы всегда будем такой уровень отношений поддерживать и надеюсь, что после этого визита мы просто не имеем права, чтобы не реализовать эти договоренности.