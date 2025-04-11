Лукашенко и Шариф проводят переговоры в Минске

Мы вчера обсудили целый ряд вопросов в течении трех часов, и международные повестки и все, что происходит вокруг наших стран, по перспективам двусторонних отношений.
Также, по словам белорусского президента, были обсуждены личные перспективы.
У нас сложились очень добрые отношения, как вы очень правильно, господин премьер-министр сказали, отношения семейные. Поэтому мы всегда будем такой уровень отношений поддерживать и надеюсь, что после этого визита мы просто не имеем права, чтобы не реализовать эти договоренности.
Белорусский президент отметил, что в состав пакистанской делегации, которая прибыла в Минск, входят многие крупные, ведущие бизнесмены, которые заинтересованы в налаживании конкретных отношений по конкретным направлениям с Беларусью и предприятиями республики.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь — машиностроительная страна, с развитым сельским хозяйством.
Я очень хорошо знаю, что нужно Пакистану, Вы также хорошо знаете, что нужно Беларуси от Пакистана. И думаю, что в процесса визита и члены правительства, и руководители крупных компаний договорились о перспективах сотрудничества.
В свою очередь премьер Пакистана поблагодарил президента Беларуси за очень теплый прием.
Я хотел бы подчеркнуть надежду, что наши теплые отношения выльются в инвестиции и рост взаимной торговли.
По его словам, в Пакистане знают, какую помощь может оказать Беларусь сельскому хозяйству страны. Шариф также отметил, что подписанные ранее двусторонние соглашения помогут развивать отношения в сельском хозяйстве и промышленном производстве.
Глава правительства Пакистана находится в Беларуси с официальным визитом. В Минск он прибыл накануне. В составе делегации также президент Пакистанской мусульманской лиги Наваз Шариф и главный министр провинции Пенджаб (губернатор) Марьям Шариф.
Вечером в четверг во Дворце Независимости прошел неформальный ужин президента Беларуси с премьером Пакистана и членами делегации.
Сегодня во время переговоров Лукашенко и Шарифа планируется обсуждение хода реализации договоренностей, которые были достигнуты во время визита белорусского лидера в Пакистан в ноябре 2024 года.