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Лукашенко и Шариф проводят переговоры в Минске

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проводят переговоры во Дворце Независимости, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Мы вчера обсудили целый ряд вопросов в течении трех часов, и международные повестки и все, что происходит вокруг наших стран, по перспективам двусторонних отношений.

заявил президент Беларуси в начале переговоров

Также, по словам белорусского президента, были обсуждены личные перспективы.

У нас сложились очень добрые отношения, как вы очень правильно, господин премьер-министр сказали, отношения семейные. Поэтому мы всегда будем такой уровень отношений поддерживать и надеюсь, что после этого визита мы просто не имеем права, чтобы не реализовать эти договоренности.

сказал Лукашенко

Белорусский президент отметил, что в состав пакистанской делегации, которая прибыла в Минск, входят многие крупные, ведущие бизнесмены, которые заинтересованы в налаживании конкретных отношений по конкретным направлениям с Беларусью и предприятиями республики.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь — машиностроительная страна, с развитым сельским хозяйством.

Я очень хорошо знаю, что нужно Пакистану, Вы также хорошо знаете, что нужно Беларуси от Пакистана. И думаю, что в процесса визита и члены правительства, и руководители крупных компаний договорились о перспективах сотрудничества.

сказал Лукашенко

В свою очередь премьер Пакистана поблагодарил президента Беларуси за очень теплый прием.

Я хотел бы подчеркнуть надежду, что наши теплые отношения выльются в инвестиции и рост взаимной торговли.

сказал глава пакистанского правительства

По его словам, в Пакистане знают, какую помощь может оказать Беларусь сельскому хозяйству страны. Шариф также отметил, что подписанные ранее двусторонние соглашения помогут развивать отношения в сельском хозяйстве и промышленном производстве.

Глава правительства Пакистана находится в Беларуси с официальным визитом. В Минск он прибыл накануне. В составе делегации также президент Пакистанской мусульманской лиги Наваз Шариф и главный министр провинции Пенджаб (губернатор) Марьям Шариф.

Вечером в четверг во Дворце Независимости прошел неформальный ужин президента Беларуси с премьером Пакистана и членами делегации.

Сегодня во время переговоров Лукашенко и Шарифа планируется обсуждение хода реализации договоренностей, которые были достигнуты во время визита белорусского лидера в Пакистан в ноябре 2024 года.