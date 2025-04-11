Министр иностранных дел Пакистана: у нас с Беларусью беспрецедентно высокий уровень сотрудничества

«Последние полгода у нас беспрецедентная активность отношений. Состоялись визиты в Беларусь и Пакистан различных делегаций», — отметил руководитель пакистанского внешнеполитического ведомства.
Он обратил внимание, что очень много пакистанских бизнесменов приезжает в Беларусь, а белорусских — в Пакистан. Мухаммад Исхак Дар считает важным обмен визитами на всех уровнях, в том числе на уровне деловых кругов.
«Оптимистично смотрю на перспективы сотрудничества с Беларусью и уверен, что белорусско-пакистанские связи станут еще крепче», — сказал министр.