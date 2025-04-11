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Министр иностранных дел Пакистана: у нас с Беларусью беспрецедентно высокий уровень сотрудничества

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Пакистаном и Беларусью беспрецедентно высокий уровень развития отношений. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммад Исхак Дар, который в составе пакистанской делегации участвует в визите в Беларусь и переговорах на высшем уровне.

Источник: Президент Республики Беларусь

«Последние полгода у нас беспрецедентная активность отношений. Состоялись визиты в Беларусь и Пакистан различных делегаций», — отметил руководитель пакистанского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание, что очень много пакистанских бизнесменов приезжает в Беларусь, а белорусских — в Пакистан. Мухаммад Исхак Дар считает важным обмен визитами на всех уровнях, в том числе на уровне деловых кругов.

«Оптимистично смотрю на перспективы сотрудничества с Беларусью и уверен, что белорусско-пакистанские связи станут еще крепче», — сказал министр.