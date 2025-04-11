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Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в РФ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Россию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: AP 2024

«Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что Кремль своевременно даст информацию, если президент РФ Владимир Путин встретится с Уиткоффом.

По данным трекингового сервиса Flightradar, самолет спецпосланника американского лидера приземлился в Санкт-Петербурге около 10:00 мск.

Ранее портал Аxios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф направился в РФ на встречу с Путиным. Ранее такая встреча состоялась в России 13 марта 2025 года.