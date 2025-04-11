Лукашенко: у нас сложились очень добрые отношения с Пакистаном и мы всегда их будем поддерживать

Президент обратил внимание, что накануне провел встречу с премьер-министром Пакистана, которая длилась около трех часов, обсудили многие вопросы международной повестки и то, что происходит вокруг двух стран, поговорили о перспективах двусторонних отношений. «У нас сложились очень добрые отношения. Отношения, как очень правильно вы, господин премьер-министр, сказали, семейные. Поэтому мы всегда будем поддерживать такой уровень отношений, и уверен, что после этого визита мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности», — подчеркнул белорусский лидер.