Губернатор Виталий Хоценко поприветствовал делегацию Узбекистана с официальным визитом в Омской области

11 апреля в Омск прибыла делегация Республики Узбекистан во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом в России Ботиржоном Асадовым. Визит начался с возложения цветов к Мемориалу Славы Героям на бульваре Победы, после чего стартовала деловая программа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что отношения между Россией и Узбекистаном основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неизменно подчеркивает особый характер двустороннего взаимодействия, называя Узбекистан не только стратегическим партнёром, но и надёжным союзником.
По словам главы региона, Узбекистан входит в число ведущих партнёров Омской области в Центральной Азии. Виталий Хоценко сообщил, что в прошлом году товарооборот между сторонами увеличился более чем на 40%, что говорит о растущем интересе к сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах.
В рамках визита представители узбекской делегации посетят образовательные учреждения, музеи и промышленные предприятия Омской области. Ожидается, что двухдневная программа станет основой для новых совместных инициатив.
Также губернатор проинформировал, что в конце апреля омская делегация примет участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», где планируется подписание ряда соглашений, направленных на дальнейшее укрепление межрегионального партнёрства.