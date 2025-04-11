Губернатор Виталий Хоценко поприветствовал делегацию Узбекистана с официальным визитом в Омской области

По словам главы региона, Узбекистан входит в число ведущих партнёров Омской области в Центральной Азии. Виталий Хоценко сообщил, что в прошлом году товарооборот между сторонами увеличился более чем на 40%, что говорит о растущем интересе к сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах.