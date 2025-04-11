CNN: Трамп ждет инициативы по переговорам о пошлинах от Китая

Высокопоставленные чиновники из Белого дома рассказали телеканалу, что инициативы от китайского правительства ждет президент США Дональд Трамп.
«Белый дом считает, что именно Пекин решил принять ответные меры и еще больше обострить торговую войну», — цитируют «Ведомости» материал CNN.
В свою очередь, Пекин не желает вести подготовку телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. В Вашингтоне объясняют отказ китайцев от диалога опасениями Си «показаться слабым, сделав первый шаг» с предложением провести переговоры и заключить сделку.
Торговое противостояние между Китаем и США обострилось 2 апреля, когда Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импорт из 185 стран. В отношении китайских товаров размер пошлин был определен в размере 34%. Китай сделал ответный шаг в торговой войне — установил 34% тарифы на все товары из США, ввозимые в КНР.
8 апреля Трамп довел размер тарифов на импорт для Китая до 104%. Пекин парировал — увеличил тарифы на американский импорт до 84%.