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CNN: Трамп ждет инициативы по переговорам о пошлинах от Китая

В США уверены, что Китай должен сделать первый шаг к урегулированию торговой войны из-за взаимного введения пошлин на импорт и предложить провести переговоры. О позиции Белого дома от источников из администрации президента узнал CNN.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Высокопоставленные чиновники из Белого дома рассказали телеканалу, что инициативы от китайского правительства ждет президент США Дональд Трамп.

«Белый дом считает, что именно Пекин решил принять ответные меры и еще больше обострить торговую войну», — цитируют «Ведомости» материал CNN.

В свою очередь, Пекин не желает вести подготовку телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. В Вашингтоне объясняют отказ китайцев от диалога опасениями Си «показаться слабым, сделав первый шаг» с предложением провести переговоры и заключить сделку.

11 апреля Си Цзиньпин призвал страны Евросоюза к консолидации в отстаивании экономических интересов в свете введения США пошлин на импорт. Глава КНР считает, что Китай и ЕС «должны выполнять международные обязательства и отстаивать тенденцию экономической глобализации».

10 апреля президент США заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином. Американский лидер назвал китайского коллегу другом, заверил, что испытывает к нему уважение, и одновременно повысил пошлины для КНР до 145%.

Торговое противостояние между Китаем и США обострилось 2 апреля, когда Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импорт из 185 стран. В отношении китайских товаров размер пошлин был определен в размере 34%. Китай сделал ответный шаг в торговой войне — установил 34% тарифы на все товары из США, ввозимые в КНР.

8 апреля Трамп довел размер тарифов на импорт для Китая до 104%. Пекин парировал — увеличил тарифы на американский импорт до 84%.

Позже Трамп повысил пошлины для КНР до 125% — Китай ответил. Противостояние между торговыми партнерами продолжается и уже оказывает влияние на экономику обеих стран.