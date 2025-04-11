CNN: Трамп ждет инициативы по переговорам о пошлинах от Китая

Торговое противостояние между Китаем и США обострилось 2 апреля, когда Дональд Трамп объявил о введении тарифов на импорт из 185 стран. В отношении китайских товаров размер пошлин был определен в размере 34%. Китай сделал ответный шаг в торговой войне — установил 34% тарифы на все товары из США, ввозимые в КНР.