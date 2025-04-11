Лукашенко раскрыл детали неформальных переговоров с премьером Пакистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали неформальных переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, пишет БелТА.
Так, 10 апреля Лукашенко и Шариф встретились в узком составе. Неформальные переговоры белорусского лидера и премьер-министра Пакистана продлились около трех часов. Политики говорили о международной повестке, обсудили многие вопросы происходящего вокруг обеих стран. Также обсуждались перспективы двустороннего белорусско-пакистанского сотрудничества.
При этом Лукашенко заметил, что отношения Беларуси и Пакистана сложились очень добрые.
— Отношения, как очень правильно вы, господин премьер-министр, сказали, семейные, — заметил он.
Также белорусский президент пообещал, что Минск всегда будет поддерживать такой уровень отношений с Исламабадом.
— После этого визита мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности, — констатировал глава республики.
Накануне мы писали, что Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана в Минске.
Еще белорусский лидер сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.
И также Лукашенко рассказал, как играл в одной пятерке с Уэйном Гретцки в Минске.