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Лукашенко раскрыл детали неформальных переговоров с премьером Пакистана

Лукашенко раскрыл детали вечерних трехчасовых неформальных переговоров с премьером Пакистана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали неформальных переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, пишет БелТА.

Так, 10 апреля Лукашенко и Шариф встретились в узком составе. Неформальные переговоры белорусского лидера и премьер-министра Пакистана продлились около трех часов. Политики говорили о международной повестке, обсудили многие вопросы происходящего вокруг обеих стран. Также обсуждались перспективы двустороннего белорусско-пакистанского сотрудничества.

При этом Лукашенко заметил, что отношения Беларуси и Пакистана сложились очень добрые.

— Отношения, как очень правильно вы, господин премьер-министр, сказали, семейные, — заметил он.

Также белорусский президент пообещал, что Минск всегда будет поддерживать такой уровень отношений с Исламабадом.

— После этого визита мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности, — констатировал глава республики.

Накануне мы писали, что Александр Лукашенко проведет переговоры с премьер-министром Пакистана в Минске.

Еще белорусский лидер сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.

И также Лукашенко рассказал, как играл в одной пятерке с Уэйном Гретцки в Минске.