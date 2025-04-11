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Макрон прокомментировал ситуацию с пошлинами США

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приостановка применения торговых пошлин США на 90 дней — это «период неуверенности» для предприятий, а целью ЕС остается достижение сбалансированных торговых соглашений и полной отмены «несправедливых» пошлин.

Источник: AP 2024

«Эта 90-дневная пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами. Совместно с Еврокомиссией и в рамках европейского единства наша цель остается простой: провести переговоры об отмене этих несправедливых пошлин и достичь сбалансированного соглашения без асимметрии», — написал он в Х.

При этом Макрон отметил, что ЕС должен продолжить работу над контрмерами, так как «25%-е пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также 10%-е пошлины на все остальные товары все еще действуют и представляют собой 52 миллиарда евро (потерь) для Европейского союза».

«Вместе с Европейской комиссией мы должны быть сильными: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и задействовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения подрыва нашего рынка третьими странами», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.