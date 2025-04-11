Губернатор Приморья стал лидером мартовского Telegram-рейтинга глав ДФО

Чаще всего новые медиа рассказывали читателям о поездке Олега Кожемяко в Республику Беларусь, о кадровой программе «Герои Приморья» и о решениях губернатора, связанных с развитием Большого Камня. Также Telegram-каналы много писали о том, что глава региона взял на личный контроль борьбу с пожарами на юге Приморья и стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».