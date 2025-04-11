Губернатор Приморья стал лидером мартовского Telegram-рейтинга глав ДФО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко занял первое место в Telegram-рейтинге глав ДФО, который составили специалисты аналитического центра «Г. У. Р. У.». Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой PR-агентство «Г. У. Р. У.».
Специалисты аналитического центра опубликовали исследование «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Апрель 2025». Проанализировать результаты им помогла поисковая нейросеть, которая способна найти все тексты с упоминанием известных политиков в Telegram-каналах на русском языке.
По итогам марта имя губернатора Приморья упоминалось в Telegram-каналах 9710 раз, и с такими внушительными цифрами Олег Кожемяко возглавил рейтинг глав ДФО. Также он вошел в двадцатку руководителей всех регионов России по упоминаемости в прошедшем месяце.
Чаще всего новые медиа рассказывали читателям о поездке Олега Кожемяко в Республику Беларусь, о кадровой программе «Герои Приморья» и о решениях губернатора, связанных с развитием Большого Камня. Также Telegram-каналы много писали о том, что глава региона взял на личный контроль борьбу с пожарами на юге Приморья и стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».