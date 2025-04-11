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Токаев открыл новый завод Coca-Cola в Казахстане: объём производства — 283 млн литров в год

Глава государства посетил новый завод компании Coca-Cola Içecek Kazakhstan, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Новый производственный комплекс оснащён современным оборудованием и отличается высокой степенью автоматизации. Предприятие рассчитано на выпуск до 283 миллионов литров безалкогольных напитков в год, что делает его одним из крупнейших в отрасли на территории страны.

Во время визита Президент ознакомился с технологическим процессом на заводе и подчеркнул стратегическую значимость таких промышленных объектов для экономического роста региона. Он отметил, что поддержка иностранных инвесторов и запуск высокотехнологичных производств должны оставаться в числе приоритетов государственной политики.

Запуск завода Coca-Cola Içecek Kazakhstan не только укрепит промышленный потенциал страны, но и создаст новые рабочие места, повысит налоговые поступления и расширит экспортные возможности отечественного производства.